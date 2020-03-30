Украинские футболисты голами обеспечили своим командам победы в матчах чемпионата Белоруси

Артем Милевский и Евгений Чаговец отличились во втором туре первенства.

Футбольные болельщики в условиях пандемии коронавируса переключили свое внимание на единственный действующий в Европе чемпионат – Белоруси.

Во втором туре клуб украинца Артема Милевского - "Динамо-Брест" минимально обыграло на выезде "Слуцк "- 1:0.

Победу приграничному клубу принес как раз точный удар экс-игрока киевского "Динамо".

Отметим, что в туре состоялось минское дерби между "Минском" и "Динамо".

Добавим, что в поединке приняло участие аж пятеро украинцев. Один из которых – Евгений Чаговец, защищающий цвета "Минска", на 41-й минуте удвоил преимущество своей команды – 2:0.

В итоге, гол экс-игрока "Шахтера" помог "Минску" обыграть своих земляков - 3:2.