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2020-03-30
От коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 года
Себ Льюис был настоящим суперфаном.
Себ Льюис (в центре)
Фото: Twitter
Клуб английского Чемпионшипа - "Чарльтон Атлетик" на своем официальном сайте сообщил о смерти самого преданного поклонника команды - Себа Льюиса.
38-летний болельщик ушел из жизни от осложнений, который были вызваны коронавирусом COVID-19.
Льюис был легендарным болельщиком "Чарльтона".
Начиная с 1998 года, он не пропустил ни единого матча команды. За 22 года он посетил 1076 игр "Красной армии", посещая и домашние, и выездные встречи.