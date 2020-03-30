От коронавируса скончался фанат "Чарльтона", который не пропустил ни одного из 1076 матчей команды с 1998 года

Клуб английского Чемпионшипа - "Чарльтон Атлетик" на своем официальном сайте сообщил о смерти самого преданного поклонника команды - Себа Льюиса.

38-летний болельщик ушел из жизни от осложнений, который были вызваны коронавирусом COVID-19.

Льюис был легендарным болельщиком "Чарльтона".

Начиная с 1998 года, он не пропустил ни единого матча команды. За 22 года он посетил 1076 игр "Красной армии", посещая и домашние, и выездные встречи.