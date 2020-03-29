Футбольный сезон в Европе потеряет актуальность, если его не возобновить к концу июня, - президент УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил о планах возобновления футбольного сезона в Европе, включая доигрывание матчей национальных чемпионатов.

В связи с пандемией коронавируса почти все европейские чемпионаты были приостановлены. Также бессрочно были приостановлены и розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

"Никто не знает, когда завершится пандемия. У нас есть план A, B и C: возобновить сезон в середине мая, июня или конце июня. Если мы не сможем возобновить сезон к концу июня, то он, вероятнее всего, будет просто потерян", - цитирует Чеферина Sky Sports.

"Но есть также вероятность, что мы доиграем этот сезон в начале следующего, а его перенесем и начнем уже немного позже. Мы находимся в контакте с европейскими лигами, клубами, у нас есть рабочая группа, поэтому мы должны принять лучшее решение.