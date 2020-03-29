Ломаченко извинился перед православными за призыв рисовать кресты на дверях

Украинский чемпион опубликовал непроверенную информацию.

Василий Ломаченко
Фото: boxingscene.com
Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко принес свои извинения православным за свою публикацию в Instagram.

Боксер опубликовал призыв к тому, чтобы люди рисовали кресты на дверях. И при этом указал метод нанесения креста на дверь.

Позже двукратный олимпийский чемпион Пекина-2008 и Лондона-2012 удалил публикацию и разместил новый пост в Instagram, извинившись перед православными за непроверенную информацию.

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