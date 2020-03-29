Шевченко сравнил ситуацию с коронавирусом в Италии с Чернобылем

Главный тренер сборной Украины пообщался с итальянскими журналистами.

Шевченко сравнил ситуацию с коронавирусом в Италии с Чернобылем
Андрей Шевченко
Фото: hdtranslation

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в видео интервью Sky Sport Italia признался, что следит и переживает за ситуацией с коронавирусом в Италии.

"Сейчас я нахожусь в Лондоне с семьей. Мы не выходим из дома на протяжении 10 дней, со мной все в порядке.

В свое время, когда мне было 9 лет, моя страна пережила похожую трагедию, я имею в виду Чернобыль. В такой ситуации нужно не усложнять работу настоящим героям - медработникам.

Я переживаю за итальянцев и живу надеждой, что ситуация наладится в конце концов. Мы вместе сможем выбраться из этого", - с оптимизмом отметил Шевченко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Японии, несмотря на запрет, прошел турнир, собравший на трибунах 10 тысяч зрителейВ Японии, несмотря на запрет, прошел турнир, собравший на трибунах 10 тысяч зрителей
Белорусская федерация футбола приняла решение продолжить чемпионат со зрителямиБелорусская федерация футбола приняла решение продолжить чемпионат со зрителями
Бергамская "Аталанта" запретила Малиновскому общаться с представителями СМИ. ФутболБергамская "Аталанта" запретила Малиновскому общаться с представителями СМИ. Футбол
Игрок сборной Украины заболел коронавирусомИгрок сборной Украины заболел коронавирусом
Футбольный клуб "Ворскла" в борьбе с коронавирусом закупил оборудование полтавской областной больницеФутбольный клуб "Ворскла" в борьбе с коронавирусом закупил оборудование полтавской областной больнице
Блок рекламы


Похожие новости
Игрок сборной Украины заболел коронавирусомИгрок сборной Украины заболел коронавирусом
Бразильский стадион "Маракана" превратили в полевой госпиталь для зараженных коронавирусомБразильский стадион "Маракана" превратили в полевой госпиталь для зараженных коронавирусом
Стадион "Реала" - "Сантьяго Бернабеу" будет задействован в кампании борьбы с коронавирусомСтадион "Реала" - "Сантьяго Бернабеу" будет задействован в кампании борьбы с коронавирусом
Футбольный клуб "Ворскла" в борьбе с коронавирусом закупил оборудование полтавской областной больницеФутбольный клуб "Ворскла" в борьбе с коронавирусом закупил оборудование полтавской областной больнице
Хорват, с которым боксировал украинец Горстков на предолимпийском лицензионном турнире, заболел коронавирусомХорват, с которым боксировал украинец Горстков на предолимпийском лицензионном турнире, заболел коронавирусом
Глава медицинской службы "Барселоны" заразился коронавирусомГлава медицинской службы "Барселоны" заразился коронавирусом
Легенда "Милана" рассказал, как боролся с коронавирусом. ФутболЛегенда "Милана" рассказал, как боролся с коронавирусом. Футбол
Первый теннисист ATP-Tour заразился коронавирусомПервый теннисист ATP-Tour заразился коронавирусом
Еще один экс-президент "Реала" заразился коронавирусомЕще один экс-президент "Реала" заразился коронавирусом
Шевченко высказался по поводу пандемии коронавируса. ФутболШевченко высказался по поводу пандемии коронавируса. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости