"Динамо" приобрело медицинское оборудование для Института сердца

Клубы УПЛ начали кампанию помощи медучреждениям.

"Динамо" приобрело медицинское оборудование для Института сердца
Фото: динамо

"Динамо" приобрело портативный УЗИ аппарат для Института сердца, информирует официальный сайт столичного клуба.

Именно в таком оборудовании нуждалось медицинское учреждение из-за необходимости принимать не только экстренных больных, а и тех, которые могут быть заражены коронавирусом.

Отметим, другие клубы Украинской Премьер-лиги также стали активно сотрудничать с медицинскими службами. Так, "Колос" приобрел для районных больниц 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. А "Ворскла" оказала финансовую помощь медицинским учреждениям Полтавщины.

В свою очередь, полуфиналист нынешнего розыгрыша Кубка Украины - "Минай" вместе с фанами организовали волонтерскую инициативу по бесплатной доставке продуктов во время карантина.

В Украине зафиксировано уже 218 случаев заболевания COVID-19, которые привели к 5 смертям.

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