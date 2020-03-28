"Динамо" приобрело медицинское оборудование для Института сердца

"Динамо" приобрело портативный УЗИ аппарат для Института сердца, информирует официальный сайт столичного клуба.

Именно в таком оборудовании нуждалось медицинское учреждение из-за необходимости принимать не только экстренных больных, а и тех, которые могут быть заражены коронавирусом.

Отметим, другие клубы Украинской Премьер-лиги также стали активно сотрудничать с медицинскими службами. Так, "Колос" приобрел для районных больниц 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. А "Ворскла" оказала финансовую помощь медицинским учреждениям Полтавщины.

В свою очередь, полуфиналист нынешнего розыгрыша Кубка Украины - "Минай" вместе с фанами организовали волонтерскую инициативу по бесплатной доставке продуктов во время карантина.

В Украине зафиксировано уже 218 случаев заболевания COVID-19, которые привели к 5 смертям.