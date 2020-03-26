Футболисты клуба Бундеслиги полностью отказались от зарплаты в условиях коронавируса

Игроки столичного "Униона" решили оказать финансовую помощь клубу.

Футболисты клуба Бундеслиги полностью отказались от зарплаты в условиях коронавируса
"Унион"
Фото: "Унион"

На фоне распространения пандемии коронавируса в Германии и приостановки на неопределенный срок матчей Бундеслиги футболисты "Униона" решили полностью отказаться от своей зарплаты, сообщается на официальном сайте берлинского клуба.

Их примеру последовали менеджеры и сотрудники клуба, которые пошли на сокращение рабочего дня, чтобы также разгрузить зарплатную ведомость "Униона".

Напомним, Немецкая футбольная лига отложила возобновление первой и второй Бундеслиг как минимум до 30 апреля.

В то же время, окончательное решение о переносе даты возобновления чемпионатов должны принять 31 марта, во время встречи между представителями клубов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Футболистам итальянской Серии А хотят урезать зарплату до 30%Футболистам итальянской Серии А хотят урезать зарплату до 30%
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса. ФутболЭкс-президент "Реала" умер от коронавируса. Футбол
В Японии, несмотря на запрет, прошел турнир, собравший на трибунах 10 тысяч зрителейВ Японии, несмотря на запрет, прошел турнир, собравший на трибунах 10 тысяч зрителей
Белорусская федерация футбола приняла решение продолжить чемпионат со зрителямиБелорусская федерация футбола приняла решение продолжить чемпионат со зрителями
Бергамская "Аталанта" запретила Малиновскому общаться с представителями СМИ. ФутболБергамская "Аталанта" запретила Малиновскому общаться с представителями СМИ. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Четыре клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро помощи немецким футбольным клубамЧетыре клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро помощи немецким футбольным клубам
Федерация футбола Испании готова выделить клубам Ла Лиги полмиллиарда евроФедерация футбола Испании готова выделить клубам Ла Лиги полмиллиарда евро
Экс-игрок "Шахтера" изнутри рассказал, как начиналась эпидемия коронавируса в КитаеЭкс-игрок "Шахтера" изнутри рассказал, как начиналась эпидемия коронавируса в Китае
Шевченко высказался по поводу пандемии коронавируса. ФутболШевченко высказался по поводу пандемии коронавируса. Футбол
Месси и весь состав "Барселоны" готов пойти на понижение зарплаты в условиях коронавируса. ФутболМесси и весь состав "Барселоны" готов пойти на понижение зарплаты в условиях коронавируса. Футбол
В клубе футболиста сборной Украины от коронавируса умерли два сотрудникаВ клубе футболиста сборной Украины от коронавируса умерли два сотрудника
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса. ФутболЭкс-президент "Реала" умер от коронавируса. Футбол
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" объединились для помощи жителям в условиях коронавируса"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" объединились для помощи жителям в условиях коронавируса
Официально: чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавирусаОфициально: чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса
Известный итальянский бегун на своем примере поделился информацией о симптомах коронавирусаИзвестный итальянский бегун на своем примере поделился информацией о симптомах коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости