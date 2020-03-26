Футболисты клуба Бундеслиги полностью отказались от зарплаты в условиях коронавируса

На фоне распространения пандемии коронавируса в Германии и приостановки на неопределенный срок матчей Бундеслиги футболисты "Униона" решили полностью отказаться от своей зарплаты, сообщается на официальном сайте берлинского клуба.

Их примеру последовали менеджеры и сотрудники клуба, которые пошли на сокращение рабочего дня, чтобы также разгрузить зарплатную ведомость "Униона".

Напомним, Немецкая футбольная лига отложила возобновление первой и второй Бундеслиг как минимум до 30 апреля.

В то же время, окончательное решение о переносе даты возобновления чемпионатов должны принять 31 марта, во время встречи между представителями клубов.