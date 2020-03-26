Бразильский стадион "Маракана" превратили в полевой госпиталь для зараженных коронавирусом

Примеру "Мараканы" последовали еще 11 бразильских стадионов.

"Маракана"
Фото: Википедия
"Маракана"

Один из самых известных и, до недавнего времени крупнейший в мире Est?dio Jornalista M?rio Filho, более известный, как "Маракана" в Рио-де-Жанейро на время приостановки национального чемпионата и активной фазы распространения COVID-19 в стране превратили в полевой госпиталь, сообщает CNN.

Помимо "Мараканы", которая ранее вмещала до 200 тысяч болельщиков, а ныне вмещающей в себя 78 тысяч, для борьбы с коронавирусом переоборудуют также стадион "Пакаэмбу" в Сан-Паулу и еще 10 спортивных арен по всей стране.

На стадионе "Маракана" выступают клубы бразильской Серии А "Фламенго" и "Флуминенсе", а также домашние матчи проводит сборная Бразилии.

В 2014 году "Маракана" приняла финал Чемпионата мира Германия – Аргентина 1:0 (0:0) д. в.

В Бразилии зарегистрировано более 1500 подтвержденных случаев коронавируса и 25 случаев смерти.

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