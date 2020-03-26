Федерация футбола Испании готова выделить клубам Ла Лиги полмиллиарда евро

Федерация готова предоставить кредитную линию для команд, которым будет необходима финансовая помощь.

Федерация футбола Испании готова выделить клубам Ла Лиги полмиллиарда евро
Луис Рубиалес
Фото: marca

Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что организация готова выделить клубам, которым необходима финансовая помощь, 500 млн евро кредитной линии.

"Мы провели предварительные переговоры с представителями разных финансовых организаций. Если Ла Лига будет в этом нуждаться, то мы готовы к диалогу. Федерация готова предоставить клубам кредитную линию в размере 500 млн евро", - цитирует функционера Marca.

В свою очередь, президент Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что матчи Примеры будут возобновлены в середине мая.

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