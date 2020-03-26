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2020-03-26
Федерация футбола Испании готова выделить клубам Ла Лиги полмиллиарда евро
Федерация готова предоставить кредитную линию для команд, которым будет необходима финансовая помощь.
Луис Рубиалес
Фото: marca
Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что организация готова выделить клубам, которым необходима финансовая помощь, 500 млн евро кредитной линии.
"Мы провели предварительные переговоры с представителями разных финансовых организаций. Если Ла Лига будет в этом нуждаться, то мы готовы к диалогу. Федерация готова предоставить клубам кредитную линию в размере 500 млн евро", - цитирует функционера Marca.
В свою очередь, президент Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что матчи Примеры будут возобновлены в середине мая.