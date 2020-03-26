FIDE прервала финальный турнир претендентов по шахматам

Организаторы пока не сообщают когда соревнования возобновятся.

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FIDE прервала финальный турнир претендентов по шахматам
Лидеры турнира Максим Вашье-Лаграв (слева) и Ян Непомнящий
Фото: ФИДЕ

Финальный турнир претендентов по шахматам за право бросить вызов действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену, который проходил в Екатеринбурге, Международная шахматная федерация (FIDE) приостановила по причине предстоящего прекращения авиаперелетов между странами, которое начнется с завтрашнего дня в РоSSии, из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте FIDE.

В организации подчеркнули, что с учетом сложившихся обстоятельств не могут гарантировать безопасность всем участников турнира, и на основании пункта 1.5 правил турнира претендентов было принято решение о его приостановке.

Напомним, что в турнире приняли участие 8 топ-гроссмейстеров: вице-чемпион мира Фабиано Каруана (США), финалист Кубка мира Дин Лирен (Китай), победитель сильнейшего швейцарского турнира на острове Мэн Ван Хао ( Китай), два лучших игрока из серии Гран При Александр Грищук и Ян Непомнящий (оба в РоSSии), лучшие по среднему рейтингу ELO Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), заменивший победителя Кубка мира Теймура Раджабова, и кандидат из принимающей страны, бронзовый призер турнира на острове Мэн Кирилл Алексеенко (РоSSия).

Отметим, что по состоянию на 1 января пять из вышеперечисленных игроков вошли в топ-10 мирового рейтинга.

Добавим, что вчера турнир достиг своего экватора – были сыграны партии 7-го тура, по итогам которого турнирная таблица приобрела следующий вид:

  • 1-2 Вашье-Лаграв и Непомнящий - 4?
  • 3-6 Каруана, Гири, Хао и Грищук - 3?
  • 7-8. Лирен и Алексеенко - 2?

При этом в FIDE подчеркнули, что никаких изменений касательно хода турнира после его возобновления не состоится. А турнирное положение перед восьмым туром, независимо от даты возобновления соревнования, останется таким же.

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