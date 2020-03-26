Испанский клуб футболиста сборной Украины провел тренировку в режиме видеоконференции

Фото: Овьедо

Футболисты клуба испанской Сегунды - "Овьедо", за который на правах аренды выступает Андрей Лунин, провели групповую тренировку посредством видеоконференции, сообщается на официальном сайте астурийского клуба.

Все игроки и технический персонал первой команды, включая вратаря сборной Украины, приняли участие в видеоконференции. Руководил процессом тренерский штаб во главе с Куко Зигандой. Несмотря на то, что футболисты изолированы в своих домах, они выполняют ежедневную физическую работу, назначенную для них тренером по фитнесу Альберто Мартинесом.

"Эта встреча для работы из дома была призвана поддержать командный дух во время карантина и укрепить командную философию. Новые способы работы используются во время карантина. "Овьедо" демонстрирует свою способность противостоять всему, что происходит, сплачивая команду", - говорится в заявлении пресс-службы "Овьедо".