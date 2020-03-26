Первая в истории шахматная Паралимпиада перенесена

Всемирная шахматная Олимпиада-2020 и первая в истории шахматная Паралимпиада перенесены на один год из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Церемония открытия Всемирной шахматной Олимпиады была намечена на 29 июля в роSSийском Ханты-Мансийске, также должны были пройти конгресс и генеральная ассамблея FIDE.

"Федерация глубоко обеспокоена растущей пандемией COVID-19 и ее влиянием на жизнь людей. Принимая во внимание отчеты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), указывающие на постоянное увеличение числа заражений во всем мире, и учитывая заявление Международного олимпийского комитета в отношении Олимпийских игр, FIDE решила отложить проведение 44-й Всемирной шахматной олимпиады и конгресса", - говорится в заявлении пресс-службы FIDE.

Отметим, что основной турнир Олимпиады должен был пройти в Москве 6-17 августа, Паралимпиада - с 30 июля по 4 августа. Ожидается, что отложенные мероприятия пройдут в Москве и Ханты-Мансийске летом 2021 года.