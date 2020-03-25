Почти 3 млн гривен КГГА отдала на проведение Ukraine International Cup

Почти 3 млн гривен КГГА отдала на проведение Ukraine International Cup

Департамент молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации (КГГА) заказал у ООО “Люкс Фуд Про” организацию и проведение международного турнира по спортивной гимнастике Ukraine International Cup. Стоимость сделки составила почти 3 млн гривен. Турнир должен был начаться уже завтра, 26 марта, но в связи с карантином переносится на июнь 2020 года.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 24 марта 2020 года Департамент молодежи и спорта КГГА заключил договор с ООО “Люкс Фуд Про” (*) на организацию и проведение международного турнира по спортивной гимнастике Ukraine International Cup олимпийской чемпионки Стелла Захарова. Цена договора составила 2,88 млн гривен.

Согласно договору, подрядчик должен обустроить арену зала Дворца Спорта, предоставить звуковое и световое оборудование, систему подвеса для звука, света, и экрана. Также в его обязанности входит программно-техническое сопровождение, предоставление информационных услуг и видеосъемки, охрана места проведения мероприятия, организация клининговых и пожарно-спасательных услуг.

Кроме этого, “Люкс Фуд Про” будет организовывать встречу команд в столице, перевозку официальных делегатов, судьей, тренеров и спортсменов по Киеву.

Согласно договору, вышеуказанные услуги “Люкс Фуд Про” должно было предоставить для проведения Ukraine International Cup 26-30 марта 2020 года. Но, согласно информации официального сайта мероприятия, в связи с введенным в Украине карантином, этот международный турнир по спортивной гимнастике состоится 18-22 июня 2020 года.

Конкуренцию ООО “Люкс Фуд Про” в тендере составило ФЛП “Зданевич Александр Андреевич” (**), который предложил цену выше.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Люкс Фуд Про” основано в августе 2019 года. Директор и учредитель – Ирина Семеник. Основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Уставный капитал составляет 500 тыс. гривен.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Люкс Фуд Про” заключило только нынешний договор (данные Zакупівлі).

Ukraine International Cup 2019 – это международный турнир, включенный в календарный план FIG (The International Gymnastics Federation). Он на протяжении 17 лет проходит в Киеве при поддержке профильного министерства и КГГА. В 2019 году турнир объединил рекордное количество спортсменов из 12 стран мира (Украины, Австралии, Вьетнама, Ирландии, Малайзии, Мальты, Монако, Словении, Латвии, Израиля, Испании, Польши, Хорватии, Египта, Дании, Турции, Грузии, Литвы, Франции, Финляндии).

Напомним, чтобы обезопасить жителей столицы и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса, с 17 марта в Киеве закрыли торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, заведения бытового обслуживания и развлекательные заведения. Работают только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС и банки.

Департамент молодежи и спорта был выделен как отдельное подразделение из состава Департаментом образования и науки, молодежи и спорта КГГА в марте 2018 года. Сейчас им временно руководит заместитель директора этого департамента Людмила Панченко. Деятельность департамента курирует заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

* ТОВ “Люкс Фуд Про” (код ЄДРПОУ: 43152090)

** ФОП “Зданевич Олександр Андрійович” (код ИНН 2700312958) 

Фото: УНИАН


Инна Арас, КиевВласть

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