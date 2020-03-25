Почти 3 млн гривен КГГА отдала на проведение Ukraine International Cup
Департамент молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации (КГГА) заказал у ООО “Люкс Фуд Про” организацию и проведение международного турнира по спортивной гимнастике Ukraine International Cup. Стоимость сделки составила почти 3 млн гривен. Турнир должен был начаться уже завтра, 26 марта, но в связи с карантином переносится на июнь 2020 года.
Как стало известно
Согласно договору, подрядчик
Кроме этого, “Люкс Фуд Про” будет организовывать встречу команд в столице, перевозку официальных делегатов, судьей, тренеров и спортсменов по Киеву.
Согласно договору, вышеуказанные услуги “Люкс Фуд Про” должно было предоставить для проведения Ukraine International Cup 26-30 марта 2020 года. Но, согласно информации официального
Конкуренцию ООО “Люкс Фуд Про” в тендере составило ФЛП “Зданевич Александр Андреевич” (**), который предложил цену выше.
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в публичных закупках ООО “Люкс Фуд Про” заключило только нынешний договор (
Ukraine International Cup 2019 – это международный турнир, включенный в календарный план FIG (The International Gymnastics Federation). Он на протяжении 17 лет проходит в Киеве при поддержке профильного министерства и КГГА. В 2019 году турнир объединил рекордное количество спортсменов из 12 стран мира (Украины, Австралии, Вьетнама, Ирландии, Малайзии, Мальты, Монако, Словении, Латвии, Израиля, Испании, Польши, Хорватии, Египта, Дании, Турции, Грузии, Литвы, Франции, Финляндии).
Напомним, чтобы обезопасить жителей столицы и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса, с 17 марта в Киеве закрыли торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, заведения бытового обслуживания и развлекательные заведения. Работают только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС и банки.
Департамент молодежи и спорта был выделен как отдельное подразделение из состава Департаментом образования и науки, молодежи и спорта КГГА в марте 2018 года. Сейчас им временно руководит заместитель директора этого департамента Людмила Панченко. Деятельность департамента курирует заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
* ТОВ “Люкс Фуд Про” (код ЄДРПОУ: 43152090)
** ФОП “Зданевич Олександр Андрійович” (код ИНН 2700312958)
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