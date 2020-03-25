Почти 3 млн гривен КГГА отдала на проведение Ukraine International Cup

Департамент молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации (КГГА) заказал у ООО “Люкс Фуд Про” организацию и проведение международного турнира по спортивной гимнастике Ukraine International Cup. Стоимость сделки составила почти 3 млн гривен. Турнир должен был начаться уже завтра, 26 марта, но в связи с карантином переносится на июнь 2020 года.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 24 марта 2020 года Департамент молодежи и спорта КГГА заключил договор с ООО “Люкс Фуд Про” (*) на организацию и проведение международного турнира по спортивной гимнастике Ukraine International Cup олимпийской чемпионки Стелла Захарова. Цена договора составила 2,88 млн гривен.

Согласно договору, подрядчик должен обустроить арену зала Дворца Спорта, предоставить звуковое и световое оборудование, систему подвеса для звука, света, и экрана. Также в его обязанности входит программно-техническое сопровождение, предоставление информационных услуг и видеосъемки, охрана места проведения мероприятия, организация клининговых и пожарно-спасательных услуг.

Кроме этого, “Люкс Фуд Про” будет организовывать встречу команд в столице, перевозку официальных делегатов, судьей, тренеров и спортсменов по Киеву .

Согласно договору, вышеуказанные услуги “Люкс Фуд Про” должно было предоставить для проведения Ukraine International Cup 26-30 марта 2020 года. Но, согласно информации официального сайта мероприятия, в связи с введенным в Украине карантином, этот международный турнир по спортивной гимнастике состоится 18-22 июня 2020 года.

Конкуренцию ООО “Люкс Фуд Про” в тендере составило ФЛП “Зданевич Александр Андреевич” (**), который предложил цену выше.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Люкс Фуд Про” основано в августе 2019 года. Директор и учредитель – Ирина Семеник. Основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Уставный капитал составляет 500 тыс. гривен.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Люкс Фуд Про” заключило только нынешний договор ( данные Zакупівлі).

Ukraine International Cup 2019 – это международный турнир, включенный в календарный план FIG (The International Gymnastics Federation). Он на протяжении 17 лет проходит в Киеве при поддержке профильного министерства и КГГА. В 2019 году турнир объединил рекордное количество спортсменов из 12 стран мира (Украины, Австралии, Вьетнама, Ирландии, Малайзии, Мальты, Монако, Словении, Латвии, Израиля, Испании , Польши , Хорватии, Египта, Дании, Турции, Грузии, Литвы, Франции, Финляндии).

Напомним, чтобы обезопасить жителей столицы и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса, с 17 марта в Киеве закрыли торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, заведения бытового обслуживания и развлекательные заведения. Работают только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС и банки.

Департамент молодежи и спорта был выделен как отдельное подразделение из состава Департаментом образования и науки, молодежи и спорта КГГА в марте 2018 года. Сейчас им временно руководит заместитель директора этого департамента Людмила Панченко. Деятельность департамента курирует заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

* ТОВ “Люкс Фуд Про” (код ЄДРПОУ: 43152090)

** ФОП “Зданевич Олександр Андрійович” (код ИНН 2700312958)