Роналду получил предложения о трансфере от двух топ-клубов, - СМИ

Контракт португальца с "Ювентусом" заканчивается лишь через 2 года.

Роналду получил предложения о трансфере от двух топ-клубов, - СМИ
Криштиану Роналду
Фото: twitter.comOpta

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не исключает своего ухода из итальянского клуба до истечения контракта, сообщает xsport.ua, ссылаясь на Diario Gol.

По версии источника, два топ-клуба уже сделали предложение португальцу: это "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что контракт 35-летнего Криштиану со "Старой синьорой" рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, что португалец ранее защищал цвета "МанЮнайтед" с 2003-го по 2009-й годы, выиграв с "красными дьяволами" Лигу Чемпионов, а также в их составе свой первый "Золотой мяч".

Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" в 2018-м году.

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