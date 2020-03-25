Белорусская федерация футбола приняла решение продолжить чемпионат со зрителями

Несмотря на пандемию COVIS-19.

Белорусская федерация футбола приняла решение продолжить чемпионат со зрителями

Несмотря на пандемию коронавируса во всем мире, Белорусская федерация футбола (БФФ) приняла решение не приостанавливать национальный чемпионат.

В организации считают, что ситуация в стране не критическая для приостановки турнира.

При этом матчи решено проводить со зрителями.

"Федерацией принято решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с Минздравом. Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать первенство", - цитирует пресс-секретаря БФФ Александра Алейника "Спорт-Экспресс".

Кроме того, Алейник отметил, что, несмотря на 81 человек заразившихся коронавирусом - 22 уже поправились.

В отношении продолжения чемпионата Алейник особо подчеркнул, что "на большой видеоконференции УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям".

Добавим, что второй тур чемпионата Белоруси стартует 27 марта.

Отметим, что украинский защитник брестского "Руха" Алексей Ковтун попал в символическую сборную первого тура.

В матче против минского "Динамо" (1:0) украинец забил единственный мяч, принеся своей команде дебютную победу в Высшей лиге.

Алексей Ковтун
Фото: rukh.by
Алексей Ковтун

 

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