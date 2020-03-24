В Японии, несмотря на запрет, прошел турнир, собравший на трибунах 10 тысяч зрителей

Оптимизм, или безрассудство?

Фото: twitter.com/tatsuyakay

22 марта в Японии на легендарной для мира единоборств арене Saitama Super Arena, несмотря на запреты официальных властей на проведение спортивных мероприятий, прошел турнир по кикбоксингу K’FESTA 3, собравший полный десятитысячный зал зрителей, и длившийся почти сутки, сообщает xsport.ua.

Пандемия коронавируса не настолько сильно повлияла на Японию, чтобы нарушить давние уклады, согласно которым, японское графство, как владелец арены, а некоммерческая общественная организация "Третий сектор" – как управитель, могут принимать решения, несмотря на позицию официального Токио.

Власти страны просили отменить событие, но единственное, на что пошли организаторы, это сократить количество мест на трибунах с 15 до 10 тысяч. Также на входе всем раздавали медицинские маски и призывали отказаться от рукопожатий. При этом, турнир смотрели онлайн 2,5 млн человек.

Если брать спортивную составляющую, что победителем Гран-при стал Кимура Минору (27-9, 20 КО), который выиграл три боя и потратил на них рекордные 4 минуты и 22 секунды.

Турнир K’FESTA 3 проходил в рамках Гран-при K-1. В рамках шоу прошли семь основных боев (и один резервный), где участвовали 8 бойцов.

Напомним, ранее стало известно, что Олимпийские игры-2020 в Токио с большой вероятностью перенесут на 2021 год.

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