Еще один экс-президент "Реала" заразился коронавирусом

Ранее от COVID-19 умер Лоренсо Санс.

Еще один экс-президент "Реала" заразился коронавирусом
Фернандо Мартин Альварес
Фото: as.com

Спустя несколько дней после смерти из-за коронавируса экс-президента "Реала" Лоренсо Санса стало известно о заражении этим вирусом еще одного бывшего президента мадридского клуба Фернандо Мартина Альвареса, сообщает AS.

Сейчас 72-летний функционер находится в отделении интенсивной терапии клиники в Мадриде.

Напомним, после принятия отставки Флорентино Переса в феврале 2006 года, Хунта Директива (Совет директоров) "Реал Мадрид" единогласно избрала новым президентом клуба Мартина Альвареса, который до этого занимал пост члена Хунты с решающим голосом и был заместителем президента.

В апреле того же года один из крупнейших в Испании владельцев недвижимости уступил свою должность Луису Гомесу Монтехано, который был временно исполняющим обязанности до выборов, выигранных Рамоном Кальдероном.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Первый в истории украинец стал чемпионом Европы по снукеруПервый в истории украинец стал чемпионом Европы по снукеру
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболуПремьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
"Ливерпуль" станет бирюзовым: технический спонсор опубликовал новую форму "красных""Ливерпуль" станет бирюзовым: технический спонсор опубликовал новую форму "красных"
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса. ФутболЭкс-президент "Реала" умер от коронавируса. Футбол
В "Барселоне" выявлен первый случай заболевания коронавирусом. ФутболВ "Барселоне" выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
В "Барселоне" выявлен первый случай заболевания коронавирусом. ФутболВ "Барселоне" выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Футбол
Форвард "Баварии" пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом. ФутболФорвард "Баварии" пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом. Футбол
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса. ФутболЭкс-президент "Реала" умер от коронавируса. Футбол
Президент МОК сравнил ситуацию с коронавирусом с Олимпиадой-1980 в МосквеПрезидент МОК сравнил ситуацию с коронавирусом с Олимпиадой-1980 в Москве
Соперник Ломаченко по объединительному бою разгневан отъездом украинца на РодинуСоперник Ломаченко по объединительному бою разгневан отъездом украинца на Родину
Футболисты сборной Германии собрали впечатляющую сумму на борьбу с коронавирусомФутболисты сборной Германии собрали впечатляющую сумму на борьбу с коронавирусом
Футболисты "Динамо" обратились ко всем болельщикам на фоне ситуации с коронавирусомФутболисты "Динамо" обратились ко всем болельщикам на фоне ситуации с коронавирусом
В Европе остался только один национальный чемпионат по футболу, который не отменилиВ Европе остался только один национальный чемпионат по футболу, который не отменили
Вице-президент НОК Японии заболел коронавирусом Вице-президент НОК Японии заболел коронавирусом
В команде-участнице плей-офф Лиги Чемпионов 35% персонала больны коронавирусом. ФутболВ команде-участнице плей-офф Лиги Чемпионов 35% персонала больны коронавирусом. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости