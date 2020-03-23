Шевченко высказался по поводу пандемии коронавируса. Футбол

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко высказался по поводу пандемии коронавируса и рассказал, как вместе с семьей переживает этот нелегкий период.

"Очень тревожное время. Но все в порядке, придерживаемся карантина, следим за информацией из Украины. Волнуемся за будущее. Но надеюсь, что все будет хорошо. Очень сложная ситуация в Италии. Там мои друзья, мои помощники. То, что происходит там сейчас, те цифры ...Это как некий снежный вал, он постоянно нарастает. Все должны быть готовы к тому, что очень хороших новостей в ближайшем будущем ждать не стоит. Прекрасно это понимаем. Должны настраиваться на очень трудные времена, должны вместе это пережить и вместе двигаться дальше", - цитирует Шевченко xsport.ua.

"Вижу, что этот вирус по-разному проявляет себя в отношении каждого. Кто-то может подхватить очень тяжелую форму, у кого организм сильнее и это проходит в легкой форме. Но видим, что к этой проблеме нужно относиться гораздо серьезнее, чем относились другие - в Италии, когда только был введен карантин, далеко не все его придерживались. Надеюсь, что в Украине иначе. Постоянно слежу за ситуацией на Родине. Украина меня волнует больше всего. У нас не так много случаев. И это очень хорошо. Принятые меры были правильные и важно, чтобы каждый соблюдал правила. Ни в коем случае не должны допустить той ситуации, которую мы видим в Италии", - подытожил главный тренер сборной.

Также Шевченко прокомментировал болезнь экс-одноклубника и легенды итальянского футбола Паоло Мальдини.

"Мы с Паоло общались, 2 дня назад созванивались. Да, у него есть подтверждение о коронавирусе, но состояние стабильное, я думаю, у него легкая форма, с ним все в порядке", - выразил надежду Шевченко.