УЕФА планирует досрочно завершить Лигу Чемпионов и Лигу Европы этого сезона. Футбол

Организация рассматривает такой вариант.

УЕФА планирует досрочно завершить Лигу Чемпионов и Лигу Европы этого сезона
Фото: A Bola

УЕФА рассматривает вариант с досрочным завершением розыгрыша Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Об этом в эфире программы "Великий футбол" сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

При этом функционер отметил, что приоритетной задачей для Союза является полное окончание европейских турниров.

"Сейчас есть рабочая группа, которая отслеживает ситуацию вокруг коронавируса. Рассматривается несколько вариантов, среди которых - полное окончание европейских турниров, Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Главной задачей УЕФА является полная доигровка чемпионатов - для этого и было перенесено Евро-2020", - уточнил Павелко.

Напомним, что УЕФА во время видеоконцеренции с членами всех 55 национальных ассоциаций 17 марта принял решение приостановить розыгрыш плей-офф ЛЧ и ЛЕ из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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