Премьер-лига определила два варианта окончания чемпионата Украины. Футбол

Исполнительный директор Украинской Премьер лиги (УПЛ) Евгений Дикий озвучил возможные варианты завершения чемпионата Украины после приостановки турнира из-за пандемии коронавируса.

"Если мы не сможем закончить к срокам, которые установила УЕФА (до 30 июня, - прим. LB.ua), то мы будем решать это с клубами. У нас будет два варианта: закончить чемпионат, так, как он выглядит сейчас или брать только первый этап, не считать 23 тур чемпионата.

Будем предлагать эти два сценария", - заявил Дикий в программе "ПроФутбол".

"По второй шестерке также рассматривается несколько вариантов. Я скажу так: варианты у нас есть, но мы не будем объявлять, потому что нам надо провести дополнительные консультации с УАФ по этому поводу. Может идти речь и о расширении лиги и о каких-то кардинальных мерах. Нужно, чтобы все было согласовано с руководством федерации. Чтобы мы совместно вышли с этим решением", - особо отметил функционер.