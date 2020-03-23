В "Барселоне" выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Футбол

У одного из ведущих скаутов клуба диагностировали COVID-19.

В "Барселоне" зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди сотрудников.

Вирус COVID-19 диагностировали у скаута каталонцев Андре Кюри, работавшего по южноамериканскому рынку, сообщает Marca.

В данный момент он вместе с женой находится в бразильском Сан-Паулу, у пары проявляются симптомы болезни, однако семья не нуждается в госпитализации.

По информации источника, Кюри заразился во время поездки в Порту-Алегри от президента "Интернасьоналя" Марсело Медейроса, который был заражен этим вирусом ранее.

Отметим, что Кюри оформлял для "Барселоны" трансферы латиноамериканских игроков, в том числе Неймара, Артура и Паулиньо.

Напомним, что у шести футболистов и тренерского штаба другого клуба из Барселоны - "Эспаньола" подтвержден коронавирус.

Ранее еще один клуб Ла Лиги - "Валенсия" подтвердил о 35% положительных тестов на коронавирус среди своих сотрудников. В частности, в своем заявлении валенсийский клуб обвиняет поездку в Милан и две игры против "Аталанты" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов (1:4, 3:4) как непосредственную ответственность за массовое заражение.

Все заболевшие в данный момент находятся в самоизоляции.