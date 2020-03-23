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2020-03-23
Канада и Австралия объявили о бойкоте Олимпиады-2020, если ее не перенесут
Канадских и австралийских спортсменов не будет в Токио.
Фото: Kazuhiro NOGI
Такое заявление сделали олимпийские комитеты этих стран.
Фото: ABC
"Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполкома и единогласно принял решение о том, что собрать австралийскую команду не представляется возможным в изменяющихся условиях в стране и за границей. Игры не могут состояться в июле", - говорится в сообщении НОК Австралии.
Аналогичное заявление сделали и в канадском олимпийском комитете.
Фото: Sportsnet