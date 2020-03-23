Канада и Австралия объявили о бойкоте Олимпиады-2020, если ее не перенесут

Канадских и австралийских спортсменов не будет в Токио.

Фото: Kazuhiro NOGI
Если летние Олимпийские игры-2020 состоятся в Токио в намеченные сроки, то пройдут без команд из Канады и Австралии из-за пандемии коронавируса.

Такое заявление сделали олимпийские комитеты этих стран.

Фото: ABC

"Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполкома и единогласно принял решение о том, что собрать австралийскую команду не представляется возможным в изменяющихся условиях в стране и за границей. Игры не могут состояться в июле", - говорится в сообщении НОК Австралии.

Аналогичное заявление сделали и в канадском олимпийском комитете.

Фото: Sportsnet
"Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады призывают отложить проведение Игр на год. Мы обеспечим полную поддержку и помощь при решении трудностей, которые возникнут из-за переноса. Нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества. Мы приняли трудное решение не отправлять канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года", - говорится в заявлении НОК Канады.

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