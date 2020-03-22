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2020-03-22
В матче чемпионата Беларуси по футболу было назначено 5 пенальти, 2 из которых не реализовано
Поединки проходят со зрителями.
Фото: twitter.com/fcslaviaby
В единственном европейском футбольном турнире, не отмененном и не перенесенном из-за эпидемии коронавируса – чемпионате Беларуси "Слуцк" принимал в первом туре "Славию" из Мозыря и одержал победу 3:1.
Отметим, что в этой встречи судья назначал пенальти пять раз (два были не реализованы).
Также он удалил с поля защитника гостей Игоря Тимонюка.
Добавим, что первенство Беларуси стартовало в срок и проходит со зрителями на трибунах.