В матче чемпионата Беларуси по футболу было назначено 5 пенальти, 2 из которых не реализовано

Поединки проходят со зрителями.

В матче чемпионата Беларуси по футболу было назначено 5 пенальти, 2 из которых не реализовано
Фото: twitter.com/fcslaviaby

В единственном европейском футбольном турнире, не отмененном и не перенесенном из-за эпидемии коронавируса – чемпионате Беларуси "Слуцк" принимал в первом туре "Славию" из Мозыря и одержал победу 3:1.

Отметим, что в этой встречи судья назначал пенальти пять раз (два были не реализованы).

Также он удалил с поля защитника гостей Игоря Тимонюка.

Добавим, что первенство Беларуси стартовало в срок и проходит со зрителями на трибунах.

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