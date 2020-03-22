Украинский легкоатлет Руслан Дмитренко попал в ДТП под Киевом

Он находится в тяжелом состоянии.

Украинский легкоатлет Руслан Дмитренко попал в ДТП под Киевом
Руслан Дмитренко
Фото: НОК Украины

Украинский легкоатлет Руслан Дмитренко, который специализируется на спортивной ходьбе, попал в аварию под Киевом.

Как сообщает паблик dtp.kiev.ua, авария произошла в Бориспольском районе возле села Артемовка в ночь на 22 марта. Столкнулись автомобили Lanos и Renault. Оба водителя госпитализированы. Один из них - украинский легкоатлет.

"В следствии ДТП он получил многочисленные переломы (ног и рук). Просим всех неравнодушных помочь финансово. Впереди много сложных операций и длительная реабилитация", - написала одноклассница Дмитренко в facebook.

Руслан Дмитренко является двукратным серебряным призером Универсиады, а также обладателем Кубка мира 2014 года в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров.

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