В клубе футболиста сборной Украины от коронавируса умерли два сотрудника

Два сотрудника бергамской "Аталанты", за который играет украинец Руслан Малиновский, умерли из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Жертвами пандемии стали скаут Альбино Броньи, отдавший бергамскому клубу более 30 лет, и массажист молодежных команд Северино Поссенти.

Отметим, это не первые смерти среди сотрудников "Аталанты" из-за COVID-19. Ранее умерли работники молодежной команды Энцо Марандо и Энцо Донину.

Ранее научный советник министра здравоохранения Италии Вальтер Ричкарди озвучил две причины, из-за которых в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают".