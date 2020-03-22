Экс-президент "Реала" умер от коронавируса. Футбол

Лоренсо Сансу было 76 лет.

Бывший президент королевского футбольного клуба "Реал" (Мадрид) Лоренсо Санс умер от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает El Pais.

17 марта 76-летний испанец был госпитализирован с повышенной температурой в тяжелом состоянии. Анализ на коронавирус показал положительный результат.

Лоренсо Санс возглавлял мадридский клуба с 1995-го по 2000-й год. За это время "Реал" был чемпионом Испании в 1997 году и дважды выигрывала Лигу чемпионов - в 1998-м и 2000-м. Также "сливочные" выиграли Межконтинентальный кубок в 1998-м.

Кроме того, Санс был владельцем ФК "Малага" с 2006-го по 2010-й.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала и его девушка, а также технический директор "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончались более 12 тыс. человек.

В Европе очагом коронавируса стала Италия, которая уже обогнала Китай по числу умерших от коронавируса. В стране зафиксировано почти 5 тыс. летальных случаев в следствие COVID-19. Почти 800 смертей из-за коронавируса там зафиксировали за последние сутки.