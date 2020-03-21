Футболист австралийского "Сиднея" демонстративно поклонился пустым трибунам после забитого гола

В мире лишь в двух национальных чемпионатах по футболу продолжаются игры.

Футболист австралийского "Сиднея" демонстративно поклонился пустым трибунам после забитого гола
Адпм Ле Фондр
Фото: EPAUPG

Австралийская А-лига – один из немногих в мире национальных чемпионатов по футболу, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

Правда, играют там команды при пустых трибунах.

При этом футболисты не забывают, что они играют, в первую очередь, для болельщиков.

В 22-м туре чемпионата Австралии состоялось сиднейское дерби между командами "Вестерн Сидней Уондерерс" и "Сидней" (1:1).

На 35-й минуте матча экс-нападающий английских "Рединга" и "Кардифф Сити" Адам Ле Фондр, выступающий за "Сидней", открыл счет.

После этого 33-летний англичанин демонстративно похлопал пустым трибунам и даже поклонился перед ними.

?? The #Aleague continues behind closed doors this weekend. Adam Le Fondre (@A1F1E9) hit his 17th in 20 league matches this season in this morning’s #SydneyDerby. Nice celebration ? pic.twitter.com/rzRkv9jXoO

— English Players Abroad (@EnglishAbroad1) March 21, 2020

После этой ничьи "Сидней" продолжает с большим преимуществом возглавлять турнирную таблицу, а их земляки окопались в нижней ее части.

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