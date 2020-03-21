Футболист австралийского "Сиднея" демонстративно поклонился пустым трибунам после забитого гола
В мире лишь в двух национальных чемпионатах по футболу продолжаются игры.
Австралийская А-лига – один из немногих в мире национальных чемпионатов по футболу, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.
Правда, играют там команды при пустых трибунах.
При этом футболисты не забывают, что они играют, в первую очередь, для болельщиков.
В 22-м туре чемпионата Австралии состоялось сиднейское дерби между командами "Вестерн Сидней Уондерерс" и "Сидней" (1:1).
На 35-й минуте матча экс-нападающий английских "Рединга" и "Кардифф Сити" Адам Ле Фондр, выступающий за "Сидней", открыл счет.
После этого 33-летний англичанин демонстративно похлопал пустым трибунам и даже поклонился перед ними.
?? The— English Players Abroad (@EnglishAbroad1)
#Aleaguecontinues behind closed doors this weekend. Adam Le Fondre ( @A1F1E9) hit his 17th in 20 league matches this season in this morning’s #SydneyDerby. Nice celebration ? pic.twitter.com/rzRkv9jXoO March 21, 2020
После этой ничьи "Сидней" продолжает с большим преимуществом возглавлять турнирную таблицу, а их земляки окопались в нижней ее части.