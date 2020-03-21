"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" объединились для помощи жителям в условиях коронавируса

Одни из самых непримиримых соперников - "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" продемонстрировали, что в тяжелые моменты нужно объединятся.

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" будут оказывать поддержку местным продовольственным фондам для удовлетворения возросшего спроса со стороны уязвимых людей в результате пандемии коронавируса", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте "красных дьяволов".

Клубы поддержали инициативу болельщиков обеих команд, которые проводили сбор средств для продовольственных фондов в дни матчей, но сейчас не делают этого из-за приостановки сезона.

Клубы с "Олд Траффорд" и "Этихад" пожертвовали по 50 тыс. фунтов 19 местным продовольственным фондам для защиты социально уязвимых групп населения в борьбе с коронавирусом.