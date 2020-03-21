Официально: чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса
Сборная Финляндии еще на год остается сильнейшей хоккейной сборной мира.
Чемпионат мира-2020 по хоккею отменен.
Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Турнир должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая.
Совет федерации принял такое решение в связи с распространением вируса COVID-19 по всему миру.
Глава ИИХФ Рене Фазель выступил с заявлением в связи с отменой ЧМ-2020.
"Это жестокая реальность для всей международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться, - приводит слова Фазеля пресс-служба ИИХФ. - Коронавирус - это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. В ИИХФ мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны временно прекратить спортивные мероприятия и поддержать действия государственных органов, так и нашу хоккейную семью".
Напомним, на братиславском ЧМ-2019 золотые медали завоевали финны.