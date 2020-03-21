В Формуле-1 Гран-При Монако не состоится впервые за 65 лет

Гонка в княжестве не состоится в 2020 году.

В Формуле-1 Гран-При Монако не состоится впервые за 65 лет
Гран-При Монако
Фото: f1news.ru

Промоутер Гран-При Монако, которым является Автомобильный клуб Монако (АСМ), на своем официальном сайте объявил, что этап Формулы-1 не состоится в текущем году.

Таким образом, впервые за 65 лет легендарная гонка по улицам средиземноморского княжества не состоится.

"Ситуация становится необратимой. Детально проанализировав развитие глобального кризиса и его масштаб, совет директоров с огромным сожалением вынужден был принять такое решение", - говорится в заявлении АСМ.

Напомним, ранее Формула-1 сначала только перенеслаГран-При Монако.

Однако заявление, распространенное в четверг княжеским дворцом, о том, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусом SARS-CoV-2, повлияло на принятие окончательного решения об отмене Гран-При Монако.

Добавим, что с 1955 года гонка в Монако всегда входила в календарь Формулы-1, городская гонка получила статус одной из самых престижных в мире автоспорта наряду с "24 часами Ле-Мана" и Indy 500, однако теперь эта серия прервется.

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