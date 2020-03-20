Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве отменен из-за коронавируса

Еще один спортивный европейский Форум не состоится в столице Украины.

Очередное спортивное соревнование было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Всемирная федерация бадминтона (BWF) объявила о переносе чемпионата Европы 2020 года по бадминтону из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

Турнир должен был пройти с 21 по 26 апреля в Киеве и должен был стать одним из отборов на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Вместе с киевским турниром BWF отменил и чемпионат Азии, который был запланирован на эти же даты, а также XXIV Панамериканский турнир.