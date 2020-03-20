Европейские чемпионаты потеряют около 4 млрд евро из-за коронавируса. Футбол

Пауза в футбольных чемпионатах может оказаться губительной для многих клубов.

Топ-5 ведущих чемпионатов Европы по футболу: Английская Премьер-Лига, испанская Ла Лига, итальянская Серия А, немецкая Бундеслига и французская Лига 1 могут потерять от 3,4 от 3,9 млрд евро совокупного дохода из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса, сообщает AFP со ссылкой на исследование агентства KPMG.

Больше всего пострадают клубы Англии – потери клубов АПЛ составят около 1,25 млрд евро, при этом 800 млн евро - это потери от недополученного дохода за ТВ-трансляции матчей.

Чемпионат Испании может потерять до 950 млн евро, Германии - до 750 млн, Италии - до 650 млн, Франции - до 400 млн.

В докладе указано, что вещатели, которые имеют коллективные сделки с лигами, могут настаивать на возврате денег пропорционально отмененным матчам.

При этом стоит отметить, что планка ожиданий на благополучное завершение сезонов в национальных чемпионатах была поднята после того, как УЕФА официально перенес Евро на 2021 года.

Следовательно, летнюю паузу можно будет заполнить внутренними соревнованиями, а также еврокубками.

Добавим, что Английская федерация футбола намерена помочь профессиональным клубам в финансовых трудностях, связанных с приостановкой сезона из-за коронавируса. Выделенная сумма - 50 млн фунтов.

Однако на данные пособия могут претендовать только клубы 2-го, 3-го и 4-го дивизионов страны.