Английская Премьер-Лига на 4 недели продлила карантин из-за коронавируса. Футбол

Вынужденные каникулы продлятся как минимум до 30 апреля.

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила об отмене всех футбольных турниров под своей эгидой до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса, сообщает Sky Sports.

Изначально профессиональный футбол в Англии был приостановлен до 4 апреля, однако из-за распространения вируса COVID-19 было решено продлить этот срок.

Ранее стало известно, что сезоны в европейских чемпионатах должны быть доиграны до 30 июня. До конца сезона в Английской Премьер-Лиге осталось сыграть 9 туров, аналогичное количество туров осталось провести и в Чемпионшипе (без учета матчей плей-офф).

В УЕФА также заявили, что Лига Чемпионов и Лига Европы продолжат свои матчи только после того, как улучшится ситуация с пандемией коронавируса.

В связи с распространением коронавируса COVID приостановлены все европейские чемпионаты – последней это сделала турецкая Суперлига.

УЕФА также принял решение перенести на 2021 год Евро-2020.