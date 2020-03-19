Греция передала Японии Олимпийский огонь: официальная церемония впервые в истории прошла без зрителей
МОК уверен, что спортивный Форум пройдет по графику.
Фото: МОК
Греция передала Олимпийский огонь оргкомитету XXXII летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году Токио, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Впервые в истории церемония на легендарном Панафинейском стадионе в Афинах прошла без зрителей, гостей и журналистов из-за пандемии коронавируса. Следить за ней можно было только онлайн на официальном сайте Игр-2020.
Не смогла посетить мероприятие и президент Греции Катерина Сакеддаропулу.
В эстафете огня приняли участие только двое греческих спортсменов – олимпийские чемпионы предыдущей Олимпиады в Рио в прыжках с шестом Катерина Стефаниди и плавании - Лефтерис Петрунис, которые зажгли алтарь на стадионе. Японские спортсмены из-за коронавируса на церемонии в Афинах не присутствовали, а их приветствие передали по видео.
Был поднят олимпийский флаг, и прозвучали гимны Греции и Японии.
При этом традиционное театральное представление жриц и куросов также отменили – всю церемонию провели несколько жриц.
"Я хочу верить, что путешествие олимпийского огня в вашей стране принесет радость и надежду людям всего мира, которые в настоящее время испытывают боль и трудности", - заявил при передаче огня Капралосу.
После официальной передачи огня начнется его путешествие в Токио, который примет Олимпийские игры с 24 июля по 9 августа.