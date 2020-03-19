Футболисты сборной Германии собрали впечатляющую сумму на борьбу с коронавирусом

Находясь на карантине, немецкие футболисты не забывают о благотворительности.

Фото: dfb.de Сборная Германии

Футболисты сборной Германии пожертвовали приличную сумму на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Игроки собрали 2,5 млн евро, которые передали в благотворительную организацию Wir Helfen.

"Нужно понимать, что находимся в абсолютно исключительной ситуации. Болезнь способна затронуть каждого из нас. Поэтому важно, чтобы мы помогали и поддерживали друг друга", - заявил защитник Джошуа Киммих.