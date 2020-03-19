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2020-03-19
Футболисты сборной Германии собрали впечатляющую сумму на борьбу с коронавирусом
Находясь на карантине, немецкие футболисты не забывают о благотворительности.
Фото: dfb.de
Сборная Германии
Футболисты сборной Германии пожертвовали приличную сумму на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза.
Игроки собрали 2,5 млн евро, которые передали в благотворительную организацию Wir Helfen.
"Нужно понимать, что находимся в абсолютно исключительной ситуации. Болезнь способна затронуть каждого из нас. Поэтому важно, чтобы мы помогали и поддерживали друг друга", - заявил защитник Джошуа Киммих.
Напомним, УЕФА перенес финальную часть Евро на 2021 год.