Футболисты сборной Германии собрали впечатляющую сумму на борьбу с коронавирусом

Находясь на карантине, немецкие футболисты не забывают о благотворительности.

Сборная Германии
Фото: dfb.de
Сборная Германии

Футболисты сборной Германии пожертвовали приличную сумму на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Игроки собрали 2,5 млн евро, которые передали в благотворительную организацию Wir Helfen.

"Нужно понимать, что находимся в абсолютно исключительной ситуации. Болезнь способна затронуть каждого из нас. Поэтому важно, чтобы мы помогали и поддерживали друг друга", - заявил защитник Джошуа Киммих.

Напомним, УЕФА перенес финальную часть Евро на 2021 год.

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