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2020-03-19
Ломаченко вернулся в Украину: его бой за звание абсолютного чемпиона мира – под угрозой срыва
Поединок намечен на предпоследний день весны.
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Фото: instagram.com/lomus_official
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) прибыл в Украину на фоне возможного переноса его боя с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) из-за коронавируса, сообщает sportarena.com.
Двукратный олимпийский чемпион не уверен в том, что поединок состоится в ранее запланированные сроки. Из-за этой неопределенности он прибыл на Родину.
Сообщалось, что возможный перенос боя между спортсменами еще не согласован. Изначально бой был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".