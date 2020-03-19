Ломаченко вернулся в Украину: его бой за звание абсолютного чемпиона мира – под угрозой срыва

Поединок намечен на предпоследний день весны.

Ломаченко вернулся в Украину: его бой за звание абсолютного чемпиона мира – под угрозой срыва
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Фото: instagram.com/lomus_official

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) прибыл в Украину на фоне возможного переноса его боя с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) из-за коронавируса, сообщает sportarena.com.

Двукратный олимпийский чемпион не уверен в том, что поединок состоится в ранее запланированные сроки. Из-за этой неопределенности он прибыл на Родину.

Сообщалось, что возможный перенос боя между спортсменами еще не согласован. Изначально бой был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

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