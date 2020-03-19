"Ливерпуль" станет бирюзовым: технический спонсор опубликовал новую форму "красных"

Лидер чемпионата Англии – "Ливерпуль" с нового сезона будет сотрудничать с компанией Nike.

Для этого мерсисайдскому клубу пришлось даже обратиться в Высокий суд Лондона и выиграть судебный процесс против своего многолетнего технического спонсора – компании New Balance.

Революционных намерений от Nike не пришлось долго ждать.

Портал Footy Headlines опубликовал снимок гостевого комплекта формы "Ливерпуля" на сезон-2020/21.

Новый комплект экипировки выполнен в бирюзовом цвете. Дополняет дизайн черный воротник и эмблема мерсисайдского клуба.

Фото: Footy Headlines

Отметим, что для завоевания первого в истории клуба титула чемпиона Английской Премьер-Лиги подопечным Юргена Клопа достаточно выиграть 2 матча в оставшихся 9 турах.