"Ливерпуль" станет бирюзовым: технический спонсор опубликовал новую форму "красных"

Новым техническим спонсором стала компания Nike.

"Ливерпуль" станет бирюзовым: технический спонсор опубликовал новую форму "красных"
Фото: theathletic.co.uk

Лидер чемпионата Англии – "Ливерпуль" с нового сезона будет сотрудничать с компанией Nike.

Для этого мерсисайдскому клубу пришлось даже обратиться в Высокий суд Лондона и выиграть судебный процесс против своего многолетнего технического спонсора – компании New Balance.

Революционных намерений от Nike не пришлось долго ждать.

Портал Footy Headlines опубликовал снимок гостевого комплекта формы "Ливерпуля" на сезон-2020/21.

Новый комплект экипировки выполнен в бирюзовом цвете. Дополняет дизайн черный воротник и эмблема мерсисайдского клуба.

Фото: Footy Headlines

Отметим, что для завоевания первого в истории клуба титула чемпиона Английской Премьер-Лиги подопечным Юргена Клопа достаточно выиграть 2 матча в оставшихся 9 турах.

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