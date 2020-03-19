Большой профессиональный теннис ушел на карантин до июня

ATP & WTA продлили приостановку туров вплоть до 7 июня в связи с продолжающейся пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте ATP Tour.

Отменены комбинированные грунтовые турниры ATP/WTA в Мадриде и Риме, а также соревнования WTA в Страсбурге и Рабате и мероприятия ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе.

В карантин подпадают и ATP Challenger Tour, и ITF World Tennis Tour. Турниры, запланированные с 8 июня 2020 года, все еще планируется провести в соответствии с опубликованным ранее графиком.

Параллельно рейтинги ATP и WTA будут заморожены в течение этого периода и до дальнейшего уведомления.

"Проблемы, связанные с пандемией COVID-19 для профессионального тенниса, требуют от всех участников теннисного сообщества более тесного сотрудничества, чтобы спорт мог двигаться вперед в общих интересах игроков, турниров и болельщиков", - сказано в совместном заявлении ATP и WTA.