Глава WTA назвал решение руководства Roland Garros перенести турнир из-за коронавируса "эгоистичным и самодовольным"

Стив Саймон недоволен принятым решением.

Глава WTA назвал решение руководства Roland Garros перенести турнир из-за коронавируса "эгоистичным и самодовольным"
Стив Саймон
Фото: gotennis.ru

Глава WTA Стив Саймон гневно отреагировал на решение организаторов второго в сезоне турнира "Большого шлема" - "Ролан Гаррос" перенести турнир на осень, из-за коронавируса.

"Это какое-то безумие. Обстановка сейчас очень неоднозначная, а поведение Roland Garros никак не коррелирует с идеей сотрудничества внутри Тура. У нас есть календарь. Мы ведем переговоры между "мэйджорами" и АТР. Стараемся минимизировать потери. Организаторы French Open ни с кем не посоветовались. Это крайне эгоистичное поведение. Они повели себя самодовольно", - цитирует Саймона gotennis.ru, со ссылкой на The New York Times.

Отметим, что свое неудовольство выразили и организаторы US Open, которые также раскритиковали решение "Ролан Гаррос" перенести турнир.

В данном случае, реакция организаторов американского "мэйджора" вполне понятна, поскольку Rolland Garros после переноса должен стартовать всего через неделю после US Open.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НХЛ приостановила сезонНХЛ приостановила сезон
Все матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве будут проводиться без зрителей до 3 апреляВсе матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве будут проводиться без зрителей до 3 апреля
Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболуОпределился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу
"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы
В Украинской Премьер-лиге готовы к возможной остановке чемпионатаВ Украинской Премьер-лиге готовы к возможной остановке чемпионата
Блок рекламы


Похожие новости
Турнир "Большого шлема" - Roland-Garros перенесенТурнир "Большого шлема" - Roland-Garros перенесен
УЕФА готов признать чемпионами лиг текущих лидеров, если турниры не будут доиграныУЕФА готов признать чемпионами лиг текущих лидеров, если турниры не будут доиграны
МОК призвал своих сотрудников работать удаленно из-за пандемии коронавируса и закрывает Олимпийский музейМОК призвал своих сотрудников работать удаленно из-за пандемии коронавируса и закрывает Олимпийский музей
Все турниры WTA отменены из-за коронавирусаВсе турниры WTA отменены из-за коронавируса
УЕФА рассматривает революционный вариант завершения розыгрыша ЛЧ и ЛЕ этого сезона из-за коронавирусаУЕФА рассматривает революционный вариант завершения розыгрыша ЛЧ и ЛЕ этого сезона из-за коронавируса
Сезон Формулы E приостановлен из-за коронавирусаСезон Формулы E приостановлен из-за коронавируса
Английская премьер-лига приостановила сезон из-за коронавируса. ФутболАнглийская премьер-лига приостановила сезон из-за коронавируса. Футбол
В Кубке Либертадорес из-за массовой драки двух бразильских команд арбитр показал 8 красных карточек. ФутболВ Кубке Либертадорес из-за массовой драки двух бразильских команд арбитр показал 8 красных карточек. Футбол
Матч Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" отложен из-за самоизоляции мадридцев. ФутболМатч Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" отложен из-за самоизоляции мадридцев. Футбол
Киевский полумарафон отложили из-за коронавирусаКиевский полумарафон отложили из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости