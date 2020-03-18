Первый в истории украинец стал чемпионом Европы по снукеру

Первый в истории украинец стал чемпионом Европы по снукеру
Юлиан Бойко
Фото: top-snooker.com

Украинец Юлиан Бойко стал победителем чемпионата Европы по снукеру (6-red), который прошел в португальском городе Альбуфейра.

В финале 14-летний киевлянин победил известного игрока, бывшего 8-го номера мирового рейтинга, 53-летнего Даррена Моргана из Уэльса (5:3), передает sport.ua.

Впервые в истории украинец не только вышел в финал чемпионата Европы, но и выиграл его, отмечает издание.

Турнир проходил по правилам с шестью красными шарами.

Снукер (англ. snooker) — разновидность бильярдной лузной игры. Сначала она была распространена в Британской империи (в Великобритании, Индии и Австралии), но с конца 1970-х годов стала известной практически во всем мире, особенно в Европе и Китае.

Действующим чемпионом мира является

30-летний английский снукерист Джадд Трамп.

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