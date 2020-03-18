Боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом

22-летний спортсмен за рулем Daewoo выехал на красный сигнал светофора.

Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в автокатастрофе под Киевом 17 марта.

Об этом сообщила Федерация бокса Украины.

"В результате ужасной автокатастрофы погиб многократный призер Чемпионатов Украины, экс-участник профессионального боксерского клуба "Украинские атаманы" - Дмитрий Лисовой", - говорится в сообщении Федерации в фейсбуке.

Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation Дмитрий Лисовой

В полиции Киевской области сообщили, что авария произошла в Обуховском районе на автодороге "Киев-Знаменка". В результате столкновения двух автомобилей - Daewoo Lanos и Audi - погибли два человека.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

"По предварительным данным, 22-летний водитель Daewoo выехал на запрещающий - красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Audi. В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo - погибли на месте происшествия. Водитель второго авто сейчас находится в больнице", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Харьковом погиб 25-летний военнослужащий Нацгвардии. Водитель не справился с управлением и влетел в бетонную опору моста.