Турнир "Большого шлема" - Roland-Garros перенесен

Турнир впервые пройдет осенью.

Турнир "Большого шлема" - Roland-Garros перенесен
Фото: www.oncourtadvantage.com

Федерация тенниса Франции (ФТФ) приняла решение перенести единственный в сезоне грунтовый турнир "Большого шлема" - "Ролан Гаррос" в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте Roland-Garros.

Новые сроки проведения турнира: 20 сентября - 4 октября.

"Мы приняли сложное, но смелое решение в этой беспрецедентной ситуации, которая сильно изменилась за последнюю неделю. Мы действуем со всей ответственностью и должны все вместе бороться за всеобщее здоровье и безопасность", - заявил президент ФТФ Бернар Гюдичелли.

Изначально турнир был запланирован с 25 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.

Ранее WTA объявила о продлении срока отмены всех соревнований до 2 мая. Также все мероприятия под своей эгидой отменили ITF и ATP.

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