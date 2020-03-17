Турнир "Большого шлема" - Roland-Garros перенесен

Федерация тенниса Франции (ФТФ) приняла решение перенести единственный в сезоне грунтовый турнир "Большого шлема" - "Ролан Гаррос" в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте Roland-Garros.

Новые сроки проведения турнира: 20 сентября - 4 октября.

"Мы приняли сложное, но смелое решение в этой беспрецедентной ситуации, которая сильно изменилась за последнюю неделю. Мы действуем со всей ответственностью и должны все вместе бороться за всеобщее здоровье и безопасность", - заявил президент ФТФ Бернар Гюдичелли.

Изначально турнир был запланирован с 25 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.

Ранее WTA объявила о продлении срока отмены всех соревнований до 2 мая. Также все мероприятия под своей эгидой отменили ITF и ATP.