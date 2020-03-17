Вице-президент НОК Японии заболел коронавирусом

Кодзо Тасима также является главой национальной федерации футбола.

Вице-президент НОК Японии заболел коронавирусом
Кодзо Тасима
Фото: english.kyodonews.net

Вице-президент НОК Японии Кодзо Тасима заболел коронавирусом, сообщает новостное агентство Kиодо Цусин.

62-летний функционер сдал положительный тест на инфекцию.

Подробностей о состоянии здоровья Тасимы, который также является главой Федерации футбола Японии, пока нет.

Напомним, что в Токио должны пройти летние Олимпийские игры.

Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня намерен обговорить ситуацию, связанную с пандемией коронавируса и возможной отменой Олимпиады-2020.

Ожидается, что никаких окончательных решений не будет, но МОК хочет заслушать спортивные федерации и национальные олимпийские комитеты.

Отметим, что в Японии в настоящее время зарегистрировано 814 случаев заражения коронавирусом, 24 – смертельные.

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