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2020-03-17
УЕФА требует от национальных лиг компенсацию в 275 млн евро за перенос Евро-2020, - СМИ. Футбол
Футбольная организация хочет покрыть свои убытки.
Фото: A Bola
УЕФА готов перенести Евро-2020 на лето следующего года, однако организация хочет получить от национальный лиг и клубов компенсацию убытков в размере 275 млн евро, сообщает The Athletic.
По мнению руководства Союза, именно такие убытки им нужно покрыть, чтобы чемпионат Европы состоялся в 2021 году.
Стоит отметить, что сегодня на видеоконференции представители УЕФА, члены Ассоциации европейских клубов и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов собираются решить вопрос переноса Евро-2020 и текущего сезона европейских чемпионатов.