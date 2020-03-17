УЕФА требует от национальных лиг компенсацию в 275 млн евро за перенос Евро-2020, - СМИ. Футбол

Футбольная организация хочет покрыть свои убытки.

УЕФА требует от национальных лиг компенсацию в 275 млн евро за перенос Евро-2020, - СМИ
Фото: A Bola

УЕФА готов перенести Евро-2020 на лето следующего года, однако организация хочет получить от национальный лиг и клубов компенсацию убытков в размере 275 млн евро, сообщает The Athletic.

По мнению руководства Союза, именно такие убытки им нужно покрыть, чтобы чемпионат Европы состоялся в 2021 году.

Стоит отметить, что сегодня на видеоконференции представители УЕФА, члены Ассоциации европейских клубов и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов собираются решить вопрос переноса Евро-2020 и текущего сезона европейских чемпионатов.

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