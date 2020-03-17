УЕФА требует от национальных лиг компенсацию в 275 млн евро за перенос Евро-2020, - СМИ. Футбол

УЕФА готов перенести Евро-2020 на лето следующего года, однако организация хочет получить от национальный лиг и клубов компенсацию убытков в размере 275 млн евро, сообщает The Athletic.

По мнению руководства Союза, именно такие убытки им нужно покрыть, чтобы чемпионат Европы состоялся в 2021 году.