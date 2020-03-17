УЕФА готов признать чемпионами лиг текущих лидеров, если турниры не будут доиграны

В таком случае "Динамо" лишится права участия в Лиге Чемпионов.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены все ведущие европейские чемпионаты. Последней это сделала Бундеслига.

Украинская Премьер-лига пока не приостановила матчи первенства. Хотя, в УПЛ заявили о готовности приостановить чемпионат Украины, если ситуация будет требовать такого решения.

Сегодня УЕФА проведет собрание, на котором соберутся все 55 участников союза. На встрече будет обсуждаться ситуация, сложившаяся из-за коронавируса. И, в частности, будут определены четкие критерии, по которым будут определены чемпионы стран, участники еврокубков, а также команды, которые покинут свои дивизионы в случае, если внутренние турниры не будут доиграны.

В том случае, если турниры не будут возобновлены, УЕФА готов признать чемпионами лиг те команды, которые возглавляли турнирные таблицы на момент остановки первенств, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на AS.

По этому же принципу будут определены участники еврокубков.

В таком случае, "Динамо", которое в настоящее время занимает 3-е место, не попадет в Лигу Чемпионов.

При этом отмечается, что в связи с тем, что Евро-2020 с высокой долей вероятности будет перенесен на более поздний срок, национальные федерации получат возможность доиграть чемпионаты своих стран.