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2020-03-17
Бундеслига приостановила чемпионат. Футбол
До 2 апреля отменяются матчи чемпионата Германии.
Фото: бундеслига
Турниры германских футбольных лиг – Бундеслиги и Бундеслиги 2 приостановлены, сообщается на официальном сайте Бундеслиги.
Такое решение приняла Федерация футбола Германии.
Причина все та же - распространение эпидемии коронавируса в Европе.
До этого еще существовал вариант проведения матчей при пустых трибунах, как это было выборочно сделано в прошедшем туре. Однако чемпионат пришлось все-таки приостановить.
Напомним, УЕФА приостановил матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы.