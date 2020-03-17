Бундеслига приостановила чемпионат. Футбол

Турниры германских футбольных лиг – Бундеслиги и Бундеслиги 2 приостановлены, сообщается на официальном сайте Бундеслиги.

Такое решение приняла Федерация футбола Германии.

Причина все та же - распространение эпидемии коронавируса в Европе.

До этого еще существовал вариант проведения матчей при пустых трибунах, как это было выборочно сделано в прошедшем туре. Однако чемпионат пришлось все-таки приостановить.