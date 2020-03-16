В чемпионате Бразилии команда вышла на поле в масках

Таким образом игроки "Гремио" выразили свой протест.

В чемпионате Бразилии команда вышла на поле в масках
"Гремио" в масках
Фото: twitter

Игроки бразильского "Гремио" в матче Лиги Гаушу против "Сан-Луиса" вышли на поле в масках в знак протеста против игры во время пандемии коронавируса.

В Бразилии все еще не приостановили чемпионат.

"Весь мир остановился. Разве не должен остановиться и бразильский чемпионат?", - цитирует главного тренера "Гремио" Ренато Гаушо BBC Sport.

После матча Гаушо также в маске пришел на пресс-конференцию. В то же время, игра прошла без зрителей и завершилась победой "Гремио" 3:2.

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