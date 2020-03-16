Все турниры WTA отменены из-за коронавируса

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила, что предстоящие турниры в Штутгарте, Стамбуле и Праге не будут проведены по графику из-за пандемии коронавируса.

"Из-за продолжающейся глобальной вспышки коронавируса турниры WTA в Штутгарте, Стамбуле и Праге не будут проводиться в соответствии с графиком. Мы сожалеем об этом перед всеми нашими преданными фанатами, игроками, спонсорами и всеми, кто поддерживает женский профессиональный теннис.

На данный момент WTA Tour приостановлен до 2 мая. На следующей неделе мы примем решение относительно оставшихся в Европе турниров WTA на грунтовых кортах. Продолжим внимательно следить за этой ситуацией и ее влиянием на WTA Tour 2020", - цитирует представителя WTA официальный сайт организации.