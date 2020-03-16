Экс-игрок "Ливерпуля" забил эффектный автогол в чемпионате Турции

Мартин Шкртел был "на высоте".

В 26-м туре турецкой Суперлиги состоялся центральный матч, в котором встречались два лидера чемпионата – "Трабзонспор" принимал "Истанбул Башакшехир".

На 56-й минуте гости усилиями экс-игрока "Челси" Демба Ба вышли вперед – 0:1.

Однако спустя 7 минут в развитие событий на поле подключился еще один бывший игрок Английской Премьер-Лиги Мартин Шкртел, в свое время защищавший цвета "Ливерпуля".

При подаче "Трабзонспором" углового удара 35-летний словак как всегда идеально выбрал позицию, высоко выпрыгнул и головой перевел мяч в собственные ворота – 1:1.

Матч завершился вничью - 1:1.