Экс-игрок "Ливерпуля" забил эффектный автогол в чемпионате Турции

Мартин Шкртел был "на высоте".

Экс-игрок "Ливерпуля" забил эффектный автогол в чемпионате Турции
Мартин Шкртел
Фото: Истанбул Башакшехир

В 26-м туре турецкой Суперлиги состоялся центральный матч, в котором встречались два лидера чемпионата – "Трабзонспор" принимал "Истанбул Башакшехир".

На 56-й минуте гости усилиями экс-игрока "Челси" Демба Ба вышли вперед – 0:1.

Однако спустя 7 минут в развитие событий на поле подключился еще один бывший игрок Английской Премьер-Лиги Мартин Шкртел, в свое время защищавший цвета "Ливерпуля".

При подаче "Трабзонспором" углового удара 35-летний словак как всегда идеально выбрал позицию, высоко выпрыгнул и головой перевел мяч в собственные ворота – 1:1.

Матч завершился вничью - 1:1.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевский полумарафон отложили из-за коронавирусаКиевский полумарафон отложили из-за коронавируса
НХЛ приостановила сезонНХЛ приостановила сезон
Все матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве будут проводиться без зрителей до 3 апреляВсе матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве будут проводиться без зрителей до 3 апреля
Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболуОпределился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу
"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы
Блок рекламы


Похожие новости
Михайличенко нанес "Шахтеру" второе поражение в чемпионате УкраиныМихайличенко нанес "Шахтеру" второе поражение в чемпионате Украины
В чемпионате Украины по футболу впервые сельская команда вошла в топ-6В чемпионате Украины по футболу впервые сельская команда вошла в топ-6
Эффектный данк украинца Леня вошел в топ-5 моментов дня НБАЭффектный данк украинца Леня вошел в топ-5 моментов дня НБА
В чемпионате Польши игрок сломал коленом свой нос при попытке пробить через себя. ФутболВ чемпионате Польши игрок сломал коленом свой нос при попытке пробить через себя. Футбол
Украина заняла 4-е место в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлонуУкраина заняла 4-е место в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону
"Шахтер" потерпел первое в нынешнем сезоне поражение в чемпионате Украины"Шахтер" потерпел первое в нынешнем сезоне поражение в чемпионате Украины
Украина выиграла "бронзу" в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлонуУкраина выиграла "бронзу" в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону
Украина завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по биатлонуУкраина завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по биатлону
Пидручный завоевал "бронзу" в суперспринте на чемпионате Европы по биатлонуПидручный завоевал "бронзу" в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону
В чемпионате ЮАР фанат выехал на поле на внедорожнике, чтобы задавить арбитра. ФутболВ чемпионате ЮАР фанат выехал на поле на внедорожнике, чтобы задавить арбитра. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости