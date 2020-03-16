"Интер" за сутки собрал почти 3 млн евро для борьбы с коронавирусом

Миланский клуб скоординировал усилия людей в борьбе с вирусом.

"Интер" за сутки собрал почти 3 млн евро для борьбы с коронавирусом

Миланский "Интер" запустил краудфандинговую кампанию для борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Nerazzurri.

На данный момент общая сумма сбора составляет более 2,8 млн евро, из которых 500 тыс. пожертвовали игроки и персонал клуба.

Все вырученные средства отправятся на кафедру биомедицинских и клинических наук больницы Luigi Sacco в Милане.

Напомним, что сейчас Италия является сильнейшим очагом распространения коронавируса в Европе - вся страна находится на карантине, а игроки не тренируются.

Коронавирус выявлен уже у 10 игроков Серии А. Первым заразился защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани, также эпидемия охватила игроков генуэзской "Сампдории" - Маноло Габбьядини, Омар Колли, Альбин Экдаль, Мортен Торсби, Антонио Ла Гумина и Фабио Депаоли подхватили вирус.

Ранее сообщалось, что убытки клубов Серии А могут составить 700 млн евро из-за недоигранного сезона.

В июне должно состояться Евро-2020, однако с большой долей вероятности турнир перенесут на 2021 год.

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